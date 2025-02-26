Уже 46 тел нашли на месте падения военного самолёта на жилые дома в Судане

По предварительной информации, незадолго до крушения в хвосте фюзеляжа возник пожар, лайнер рухнул прямо на жилые дома, так как пилоты не успели среагировать и отвести судно в сторону. Также известно, что сразу несколько зданий получили повреждения во время авиакатастрофы.