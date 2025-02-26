«Все осколки посыпались на них»: стекло автобуса лопнуло во время поездки у Новосаратовки

18-летний сын Ольги Данил и ее мать сидели так: подросток ближе к окну, бабушка — напротив. «После того как стекло лопнуло, я сразу осмотрел все вокруг. Подумал, может, с улицы что-то прилетело, но ничего такого не заметил. Все осколки оказались в салоне автобуса», — говорит Данил.
На руках у него и у бабушки — несколько мелких порезов. «Мне бабушка дала влажную салфетку. Я вытер кровь, которая у меня была, и стряхнул с себя осколки. Вытаскивал те, что впились», — сказал молодой человек.
Буквально через секунду автобус затормозил. «Водитель открыл двери, все пассажиры вышли. Дальше осмотрел автобус и подошел к нам с бабушкой посмотреть, нет ли у нас серьезных травм», — поделился Данил. По его словам, скорее всего, больше никто из пассажиров не пострадал. Люди дождались другого автобуса и поехали на нем.
В компании «Вест-Сервис», которая обслуживает автобусный маршрут № 476, «Фонтанке» сообщили, что водитель не рассчитал боковой интервал и наехал на бордюр.
«В результате произошло изменение геометрии кузова, и стекло лопнуло», — уточнили в «Вест-Сервисе». Там также подчеркнули, что к медикам скорой помощи, которая была вызвана, никто не обратился.
«К водителю будут применены меры административного воздействия, в том числе отстранение от выполнения рейсов и пересдача ПДД и правил управления транспортным средством», — уточнил перевозчик.