«Все осколки посыпались на них»: стекло автобуса лопнуло во время поездки у Новосаратовки

Буквально через секунду автобус затормозил. «Водитель открыл двери, все пассажиры вышли. Дальше осмотрел автобус и подошел к нам с бабушкой посмотреть, нет ли у нас серьезных травм», — поделился Данил. По его словам, скорее всего, больше никто из пассажиров не пострадал. Люди дождались другого автобуса и поехали на нем.