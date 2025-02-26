Смог пожать руку: стало известно состояние подростка из Башкирии, которому в голову прилетела петарда

Инцидент произошел 13 января. Подросток с друзьями запускал фейерверк на улице. Один из залпов не сработал и мальчик решил проверить установку. Он наклонился лицом к фейерверку и в этот момент петарда сдетонировала прямо в лицо. В тяжелом состоянии подростка доставили в районную больницу, где приняли решение срочно перевести пациента в Уфу.