Смог пожать руку: стало известно состояние подростка из Башкирии, которому в голову прилетела петарда

Стало известно состояние мальчика из Бижбулякского района Башкирии, которому в голову прилетела петарда. Юноша получил тяжелейшую черепно-мозговую травму и впал в кому.
Инцидент произошел 13 января. Подросток с друзьями запускал фейерверк на улице. Один из залпов не сработал и мальчик решил проверить установку. Он наклонился лицом к фейерверку и в этот момент петарда сдетонировала прямо в лицо. В тяжелом состоянии подростка доставили в районную больницу, где приняли решение срочно перевести пациента в Уфу.
— Уже в реанимации специалисты начали проводить первый этап медицинской реабилитации, чтобы максимально сохранить все функции организма. Благодаря своевременному и качественному лечению у пациента появилась положительная динамика, — рассказал глава республиканского Минздрава Айрат Рахматуллин.
По словам министра, врачам удалось добиться того, чтобы подросток смог самостоятельно есть ложкой, пересаживаться и даже делать первые шаги. Сегодня Рахматуллин навестил мальчика в санатории «Салют», где он проходит реабилитацию, и пожать руку.
— И пусть рукопожатие пока не такое крепкое, но мы верим в дальнейший успех реабилитации, — сказал Рахматуллин.
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