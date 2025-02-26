Суд рассмотрит ходатайство актера Ефремова об УДО

Судом установлено, что 8 июня 2020 года в 21:30 Ефремов на внедорожнике Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу московского Садового кольца и столкнулся с автомобилем службы доставки. Водитель интернет-магазина был зажат в салоне искореженного автомобиля, его экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с тяжелыми травмами, но спасти его жизнь не удалось.