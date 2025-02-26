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Суд рассмотрит ходатайство актера Ефремова об УДО

МОСКВА, 26 фев — РАПСИ. Алексеевский районный суд Белгородской области рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении актера Михаила Ефремова, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Источник: РИА "Новости"

«Заседание по рассмотрению ходатайства об условно-досрочном освобождении от лишения свободы пройдет 24 марта в 10:00», — указано в карточке дела на сайте суда.

В 2023 году тот же суд прекратил производство по ходатайству о смягчении наказания актеру. До этого Ефремов подал ходатайство о смягчении наказания и замене назначенного ему лишения свободы принудительными работами, но позже попросил суд прекратить по нему производство.

Известный актёр отбывает наказание в одной из областных колоний общего режима. В 2020 году он получил 7,5 лет заключения по делу о смертельном ДТП.

Актёр признан виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Впоследствии Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил решение апелляционной инстанции без изменения.

Судом установлено, что 8 июня 2020 года в 21:30 Ефремов на внедорожнике Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу московского Садового кольца и столкнулся с автомобилем службы доставки. Водитель интернет-магазина был зажат в салоне искореженного автомобиля, его экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с тяжелыми травмами, но спасти его жизнь не удалось.