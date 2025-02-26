Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врачи борются за здоровье полицейских, пострадавших в серьезном ДТП

Двое сотрудников МВД и подсудимый попали в больницу после ДТП под Азовом.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области медики оказывают помощь двум сотрудникам полиции и задержанному, госпитализированным после аварии на трассе Азов — Староминская.

Напомним, 24 февраля легковой автомобиль «Лада 211440», потерял управление, съехал с трассы и врезался в опору линии электропередачи. Предварительно, водитель не смог справиться с управлением.

Как стало известно, в момент аварии сотрудники УУП и ПДН МО МВД сопровождали 45-летнего мужчину, направлявшегося в суд для рассмотрения дела об уклонении от исполнения административного наказания (ст. 20.25 КоАП РФ).

Напомним, ранее в Ростовской области водитель внедорожника погиб в ДТП с тягачом, в составе которого была цистерна.