Врачи борются за здоровье полицейских, пострадавших в серьезном ДТП

В Ростовской области медики оказывают помощь двум сотрудникам полиции и задержанному, госпитализированным после аварии на трассе Азов — Староминская.
Напомним, 24 февраля легковой автомобиль «Лада 211440», потерял управление, съехал с трассы и врезался в опору линии электропередачи. Предварительно, водитель не смог справиться с управлением.
Как стало известно, в момент аварии сотрудники УУП и ПДН МО МВД сопровождали 45-летнего мужчину, направлявшегося в суд для рассмотрения дела об уклонении от исполнения административного наказания (ст. 20.25 КоАП РФ).
Напомним, ранее в Ростовской области водитель внедорожника погиб в ДТП с тягачом, в составе которого была цистерна.