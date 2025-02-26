На Кубани зафиксировали новые выбросы мазута

«26 февраля по результатам утреннего мониторинга береговой линии на 10 участках, закрепленных за муниципалитетами Краснодарского края, обнаружили новые выбросы фрагментов нефтепродуктов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что новые фрагменты нефтепродуктов собирают в первую очередь. Далее продолжают деликатную очистку основной территории пляжей.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме «Волгонефти-239», находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря — в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.