В Новосибирске женщина на «Тойоте» сбила 8-летнего мальчика

В Калининском районе Новосибирска автомобиль сбил 8-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте.
— Примерно в 16 часов 30 минут женщина-водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Сиента», двигалась по улице Рассветная со стороны улицы Курчатова в сторону улицы Краузе. В пути следования у дома № 4 по улице Рассветная она совершила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, — сообщила Госавтоинспекция Новосибирской области.
В результате ДТП мальчика 2017 года рождения пришлось госпитализировать с травмами работникам скорой помощи. На месте работает наряд ДПС, инспекторам предстоит установить все обстоятельства происшествия.
Напомним, что накануне еще одно ДТП произошло в Октябрьском районе Новосибирска. Так, женщина на «Порше» столкнулась с «Лексусом» и «Субару». От сильного удара последний отлетел в троллейбус.