В Новосибирске женщина на «Тойоте» сбила 8-летнего мальчика

— Примерно в 16 часов 30 минут женщина-водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Сиента», двигалась по улице Рассветная со стороны улицы Курчатова в сторону улицы Краузе. В пути следования у дома № 4 по улице Рассветная она совершила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, — сообщила Госавтоинспекция Новосибирской области.