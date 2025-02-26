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Бывший замминистра транспорта Игорь Чалик задержан по делу о растрате

Правоохранительные органы заинтересовались бывшим заместителем министра транспорта России Игорем Чаликом, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Источник: РИА "Новости"

По данным источников «Известий», бывшего чиновника задержали по делу о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Господин Чалик с декабря 2023-го года занимал пост руководителя Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИ ГА), подведомственного Росавиации. Как рассказали источники издания, в 2024-ом году фигурант пять раз незаконно выписал премию к своей зарплате. За апрель, май, июнь и сентябрь он определил размер премии в 740 тыс. руб., премия за июль составила 1,2 млн руб.

«Известия» сообщают, что 25 февраля в Москве прошли обыски по месту жительства господина Чалика, в ГосНИИ ГА, Минтрансе и Росавиации. Фигуранта доставили в Юго-западный следственный отдел Москвы допроса, а затем поместили на 48 часов в изолятор временного содержания. Источник издания заявил, что господин Чалик признал вину частично: он согласился с фактом выписывания себе премий, но не согласился с суммой.