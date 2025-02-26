Бывший замминистра транспорта Игорь Чалик задержан по делу о растрате

«Известия» сообщают, что 25 февраля в Москве прошли обыски по месту жительства господина Чалика, в ГосНИИ ГА, Минтрансе и Росавиации. Фигуранта доставили в Юго-западный следственный отдел Москвы допроса, а затем поместили на 48 часов в изолятор временного содержания. Источник издания заявил, что господин Чалик признал вину частично: он согласился с фактом выписывания себе премий, но не согласился с суммой.