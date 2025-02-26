Голодного магазинного вора поймали по горячим следам. Его сдала одна простая зацепка

Магазинного вора задержали в селе Хохорск Боханского района. 19-летний парень металлической трубой взломал входную дверь, проник внутрь и вынес оттуда сладости, снеки, сигареты, алкоголь и энергетические напитки. В целом он похитил продукты стоимостью более 6 тысяч рублей и сбежал.