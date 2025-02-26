Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Голодного магазинного вора поймали по горячим следам. Его сдала одна простая зацепка

Полицейские по горячим следам раскрыли магазинную кражу в Боханском районе.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Магазинного вора задержали в селе Хохорск Боханского района. 19-летний парень металлической трубой взломал входную дверь, проник внутрь и вынес оттуда сладости, снеки, сигареты, алкоголь и энергетические напитки. В целом он похитил продукты стоимостью более 6 тысяч рублей и сбежал.

Прибывшие на место происшествия полицейские отсмотрели записи камер видеонаблюдения, установленные на соседних зданиях и в считаные часы установили личность подозреваемого. Оказалось, что преступник приехал на «дело» из соседней деревни.

Против воришки завели дело за кражу. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, 12 заключенных получили сроки за участие в бунте в ИК № 15 в апреле 2020 года. Их признали виновными сразу по двум статьям.