Голодного магазинного вора поймали по горячим следам. Его сдала одна простая зацепка

Магазинного вора задержали в селе Хохорск Боханского района. 19-летний парень металлической трубой взломал входную дверь, проник внутрь и вынес оттуда сладости, снеки, сигареты, алкоголь и энергетические напитки. В целом он похитил продукты стоимостью более 6 тысяч рублей и сбежал.
Прибывшие на место происшествия полицейские отсмотрели записи камер видеонаблюдения, установленные на соседних зданиях и в считаные часы установили личность подозреваемого. Оказалось, что преступник приехал на «дело» из соседней деревни.
Против воришки завели дело за кражу. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Напомним, 12 заключенных получили сроки за участие в бунте в ИК № 15 в апреле 2020 года. Их признали виновными сразу по двум статьям.