Преступная группа орудовала в ЗКО

После совершения очередного преступления злоумышленники задержаны с поличным. Похищенные вещи изъяты в автомобиле одного из подозреваемых. Установлено, что преступники проникали в офисы и складские помещения строительных организаций, похищая товарно-материальные ценности. В одном из случаев они взломали замок на контейнере ТОО и похитили более 600 метров кабеля. В другом случае — украли сварочный аппарат, болгарки и другие инструменты.