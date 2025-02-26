Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Преступная группа орудовала в ЗКО

В ЗКО задержали членов преступной группы, занимавшихся кражами с территории строительных организаций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: Baigenews

Под подозрением оказались три жителя областного центра. Их обвиняют в серии краж на территории района Байтерек и Уральска.

После совершения очередного преступления злоумышленники задержаны с поличным. Похищенные вещи изъяты в автомобиле одного из подозреваемых. Установлено, что преступники проникали в офисы и складские помещения строительных организаций, похищая товарно-материальные ценности. В одном из случаев они взломали замок на контейнере ТОО и похитили более 600 метров кабеля. В другом случае — украли сварочный аппарат, болгарки и другие инструменты.

сообщили в полиции

Краденные вещи изъяты по месту жительства подозреваемых.

По факту совершения краж в крупном размере проводится досудебное расследование по пяти эпизодам. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Ущерб, причинённый потерпевшим организациям, составляет около четырёх миллионов тенге.