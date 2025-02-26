Граждан России, Узбекистана и Таджикистана выдворили из Алматы

В ходе отработки к административной ответственности привлечено 330 нарушителей миграционного законодательства, выдворено за пределы РК 28 иностранцев. За нарушение правил пребывания в РК к ответственности привлечено 2319 иностранцев. За непринятие мер по обеспечению законности пребывания иностранцев в РК оштрафовано 89 принимающих лиц.