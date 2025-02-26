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Граждан России, Узбекистана и Таджикистана выдворили из Алматы

Полиция Алматы 26 февраля 2025 года рассказала о выдворении иностранцев-правонарушителей, сообщает Zakon.kz.

Источник: ДП Алматы

Речь идет о гражданах Узбекистана, Таджикистана и Российской Федерации, которые пребывали в Казахстане с грубым нарушением миграционного законодательства.

Их полицейские выявили во время республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога».

В ходе отработки к административной ответственности привлечено 330 нарушителей миграционного законодательства, выдворено за пределы РК 28 иностранцев. За нарушение правил пребывания в РК к ответственности привлечено 2319 иностранцев. За непринятие мер по обеспечению законности пребывания иностранцев в РК оштрафовано 89 принимающих лиц.

информировал начальник Управления миграционной службы ДП Алматы Еркин Амантаев

Кроме того, за нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы к ответственности привлекли 10 работодателей.