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Плотник получил травмы головы на стройке в Старых Дорогах

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стародорожский районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства травмирования мужчины на строительной площадке в Старых Дорогах. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Источник: СК

По предварительным данным, 40-летний плотник частного унитарного предприятия, находясь в отпуске, пришел на строительный объект по ул. Армейской. Известно, что мужчина хотел повидаться с коллегами. Когда работник находился возле рельсовых путей башенного крана, он оступился и упал, ударившись затылком о телескопическую балку. В результате падения мужчина получил серьезные травмы головы, сейчас он находится в больнице.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, которые привели к травмированию рабочего, установит Стародорожский районный отдел Следственного комитета при проверке.