Плотник получил травмы головы на стройке в Старых Дорогах

По предварительным данным, 40-летний плотник частного унитарного предприятия, находясь в отпуске, пришел на строительный объект по ул. Армейской. Известно, что мужчина хотел повидаться с коллегами. Когда работник находился возле рельсовых путей башенного крана, он оступился и упал, ударившись затылком о телескопическую балку. В результате падения мужчина получил серьезные травмы головы, сейчас он находится в больнице.