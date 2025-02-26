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На Башкирию опустится туман

Жителей Башкирии предупредили об ухудшении погодных условий.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии испортится погода. Об этом предупреждает МЧС республики.

В экстренном сообщении говорится, что завтра, 27 февраля, в регионе ожидается ухудшение видимости на дорогах. Она упадет из-за тумана до 500−1000 метров. Ночью и днем будет идти небольшой снег, местами до умеренного.

Столбики термометров ночью опустятся до −9…-14 градусов, при прояснении до −20 градусов, днем ожидается потепление до 0 градусов.

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