На Башкирию опустится туман

В Башкирии испортится погода. Об этом предупреждает МЧС республики.
В экстренном сообщении говорится, что завтра, 27 февраля, в регионе ожидается ухудшение видимости на дорогах. Она упадет из-за тумана до 500−1000 метров. Ночью и днем будет идти небольшой снег, местами до умеренного.
Столбики термометров ночью опустятся до −9…-14 градусов, при прояснении до −20 градусов, днем ожидается потепление до 0 градусов.
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