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Избитый и замерзающий мигрант-пакистанец найден у границы с Латвией

МИНСК, 26 фев — Sputnik. Полоцкие пограничники обнаружили у границы с Латвией избитого и замерзающего мигранта, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Источник: Social media page of Valsts robežsardze

По данным ГПК, мужчину нашли 21 февраля лежащим на снегу непосредственно у заграждения на белорусско-латвийском рубеже. Иностранцу была оказана первая помощь, машина скорой доставила его в Верхнедвинсую ЦРБ, где у мужчины диагностировали общее переохлаждение и обморожение ступней.

В свою очередь в Следственном комитете уточнили, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

С помощью переводчика опрошен пострадавший. Мужчина рассказал, что является гражданином Пакистана.

сказали в СК

Следователям он рассказал, что на территории Латвии люди в форме отобрали у него деньги и разбили мобильный. Угрожая электрошокером и оружием, они избили его и выдворили в Беларусь.

Сейчас по факту Верхнедвинским райотделом СК проводится проверка.

Последний инцидент, связанный с нелегальной миграцией, фиксировался на границе с Латвией 6 февраля текущего года — тогда в Браславском районе пограничники нашли тело мужчины арабской внешности. Каких-либо документов у погибшего при себе не имелось.

По данным ГПК, с начала так называемого миграционного кризиса в 2021 году на белорусско-латвийском участке границы погибли уже 26 мигрантов.