Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-глава Мелеузовского района Башкирии останется под арестом

Бывшему главе Мелеузовского района Башкирии продлили арест.

Источник: Комсомольская правда

Бывший глава администрации Мелеузовского района Башкирии Рустэм Шамсутдинов останется под арестом. Напомним, экс-чиновника обвиняют во взяточничестве. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, в СИЗО Шамсутдинов будет находиться до 30 апреля.

По версии следствия бывший руководитель администрации получил взятку в виде трех квартир на сумму 4,1 млн рублей от учредителя строительной компании. За это мужчина должен был поспособствовать в заключении договоров аренды земельных участков и выдавать разрешение на строительство.

Уточняется, что квартиры через посредников были оформлены на родственников Шамсутдинова.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.