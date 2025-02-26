Экс-глава Мелеузовского района Башкирии останется под арестом

Бывший глава администрации Мелеузовского района Башкирии Рустэм Шамсутдинов останется под арестом. Напомним, экс-чиновника обвиняют во взяточничестве. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, в СИЗО Шамсутдинов будет находиться до 30 апреля.
По версии следствия бывший руководитель администрации получил взятку в виде трех квартир на сумму 4,1 млн рублей от учредителя строительной компании. За это мужчина должен был поспособствовать в заключении договоров аренды земельных участков и выдавать разрешение на строительство.
Уточняется, что квартиры через посредников были оформлены на родственников Шамсутдинова.
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