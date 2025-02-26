В Перми с виновников ДТП взыскали более 820 тысяч рублей за простои трамваев

В прошлом году с виновников ДТП взыскали более 820 тысяч рублей за вынужденные простои трамваев. Данная мера направлена на стимулирование автомобилистов соблюдать правила дорожного движения и внимательнее относиться к участникам дорожного движения, включая электротранспорт. Об этом рассказали в МУП «Пермгорэлектротранс».