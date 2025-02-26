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В Перми с виновников ДТП взыскали более 820 тысяч рублей за простои трамваев

Мера направлена на стимулирование автомобилистов соблюдать правила дорожного движения.

Источник: Комсомольская правда

В прошлом году с виновников ДТП взыскали более 820 тысяч рублей за вынужденные простои трамваев. Данная мера направлена на стимулирование автомобилистов соблюдать правила дорожного движения и внимательнее относиться к участникам дорожного движения, включая электротранспорт. Об этом рассказали в МУП «Пермгорэлектротранс».

Отмечается, что чаще всего задержки в движении трамваев происходят из-за аварий, выезда автомобилей на трамвайные пути, неаккуратного маневра и неправильной парковки транспорта. В случае убытков предприятие взыскивает их через суд. При подаче исков учитываются объем невыполненных перевозок и ущерб, причиненный трамваям и инфраструктуре.