В Перми с виновников ДТП взыскали более 820 тысяч рублей за простои трамваев

В прошлом году с виновников ДТП взыскали более 820 тысяч рублей за вынужденные простои трамваев. Данная мера направлена на стимулирование автомобилистов соблюдать правила дорожного движения и внимательнее относиться к участникам дорожного движения, включая электротранспорт. Об этом рассказали в МУП «Пермгорэлектротранс».
Отмечается, что чаще всего задержки в движении трамваев происходят из-за аварий, выезда автомобилей на трамвайные пути, неаккуратного маневра и неправильной парковки транспорта. В случае убытков предприятие взыскивает их через суд. При подаче исков учитываются объем невыполненных перевозок и ущерб, причиненный трамваям и инфраструктуре.