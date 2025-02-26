«Сомневался в эвакуации лагеря»: на суде по делу Ивана Геля выступили новые свидетели

— Да, работников администрации можно было задействовать в какой-то профилактической работе, но непосредственно бороться с огнем в очаге пожара они не должны были, — продолжил Юрий Букаев. — При этом, хотя со стороны главы района и утверждалось, что в районной администрации была добровольная дружина, в которую якобы входили сотрудники администрации и которые якобы могли заниматься непосредственно тушением пожара, данные сведения не подтвердились, так как в реестре добровольных дружин объединение сотрудников администрации отсутствовало. Правда, один из пострадавших чиновников, Владимир Вагнер, был членом добровольной дружины, но только Сиротинского сельского поселения, поэтому тушить пожар в Иловле он не должен был.