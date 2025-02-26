Фура протаранила автобус в Кстовском районе 26 февраля

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области авария произошла около 10:20 на 2-м км дороги Кстово — Нижний Новгород.
По предварительным данным, водитель большегруза Freightliner не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ПАЗ, стоящий на обочине дороги из-за неисправности. В момент ДТП автобус был без пассажиров, однако водитель «ПАЗика» получил травму в виде ушиба ноги. Сотрудники нижегородской Госавтоинспекции работают на месте, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что неизвестный водитель сбил 22-летнего пешехода в Нижнем Новгороде.