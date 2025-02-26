Фура протаранила автобус в Кстовском районе 26 февраля

По предварительным данным, водитель большегруза Freightliner не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ПАЗ, стоящий на обочине дороги из-за неисправности. В момент ДТП автобус был без пассажиров, однако водитель «ПАЗика» получил травму в виде ушиба ноги. Сотрудники нижегородской Госавтоинспекции работают на месте, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.