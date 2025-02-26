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Звезды башкирской эстрады сообщили о разводе после 15 лет брака

Звездная пара башкирско-татарской эстрады сообщила о разводе.

Источник: Комсомольская правда

Лейла и Рустам Галиевы объявили о разводе. Звезды башкирской и татарской эстрад прожили в браке 15 лет и родили двоих детей, а также с нуля строили карьеру. По словам Лейлы Галиевой, сейчас для каждого из них начинается новый этап.

— Несмотря ни на что — надо жить дальше и развиваться! Не хочу долго мусолить эту тему. Это наше решение, — написала она в социальных сетях.

Певица добавила, что к бывшему супругу относится с большим уважением и попросила не судить никого из них за произошедшее.

— Никто не вправе судить. Осудите тогда, когда будете на нашем месте. Это жизнь, — написала артистка.

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