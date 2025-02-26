Звезды башкирской эстрады сообщили о разводе после 15 лет брака

Лейла и Рустам Галиевы объявили о разводе. Звезды башкирской и татарской эстрад прожили в браке 15 лет и родили двоих детей, а также с нуля строили карьеру. По словам Лейлы Галиевой, сейчас для каждого из них начинается новый этап.