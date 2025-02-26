Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело об отмывании 1 млрд рублей

«По версии органов предварительного следствия ущерб потерпевшим, которыми признано 2700 человек, причинен на сумму не менее 1 миллиарда рублей», — говорится в сообщении. Валерию Бикбулатову предъявлено обвинение по п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).