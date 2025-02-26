В Башкирии во время восхождения на водопад туристка сломала спину

В Мелеузовском районе Башкирии организатору тура, во время которого пострадала туристка, предъявлено обвинение. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по РБ.
— В отношении индивидуального предпринимателя заведено дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», — уточнили в ведомстве.
Инцидент произошел во время восхождения группы туристов на водопад «Куперля». Организатор тура перевозил группу на УАЗе, который не был оснащен ремнями безопасности. В результате при подъеме на гору одна из женщин получила черепно-мозговую травму и перелом позвоночника.
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