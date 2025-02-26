В Башкирии во время восхождения на водопад туристка сломала спину

Инцидент произошел во время восхождения группы туристов на водопад «Куперля». Организатор тура перевозил группу на УАЗе, который не был оснащен ремнями безопасности. В результате при подъеме на гору одна из женщин получила черепно-мозговую травму и перелом позвоночника.