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В Ростовской области экс-полицейского осудили за использование базы МВД

Бывшего полицейского в Ростовской области наказали за слив данных из базы МВД.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону за незаконный доступ к скрытой информации осудили бывшего старшего следователя следственного отдела МВД по Неклиновскому району. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

По данным следствия, во время работы в правоохранительных органах мужчина злоупотреблял своим положением и использовал закрытые информационные системы МВД в корыстных целях. Он незаконно проверял граждан по базам в интересах различных коммерческих организаций.

Когда все раскрылось, было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»). Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону признал бывшего сотрудника полиции виновным и назначил ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно.

Напомним, ранее на Дону арестовали подозреваемого в государственной измене.