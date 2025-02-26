В Ростовской области экс-полицейского осудили за использование базы МВД

Когда все раскрылось, было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»). Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону признал бывшего сотрудника полиции виновным и назначил ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно.