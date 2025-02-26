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В Башкирии жертвами мошенников чаще становятся трудоспособные жители

В Башкирии составили психологический портрет жертвы мошенников.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии нарисовали портрет типичной жертвы телефонных мошенников. По словам и. о. министра финансов республики Светланы Малинской, чаще всего аферисты обманывают трудоспособных жителей республики в возрасте от 30 до 60 лет.

Глава ведомства пояснила, что мошенники специально ищут человека, которому трудно отказать. При этом аферисты часто прибегают к психологическим уловкам и манипуляциям.

— Далее завязывается диалог, который провоцирует дальнейшие действия вплоть до перечисления личных средств аферистам, — отметила Малинская.

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