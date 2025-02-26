В Башкирии жертвами мошенников чаще становятся трудоспособные жители

В Башкирии нарисовали портрет типичной жертвы телефонных мошенников. По словам и. о. министра финансов республики Светланы Малинской, чаще всего аферисты обманывают трудоспособных жителей республики в возрасте от 30 до 60 лет.
Глава ведомства пояснила, что мошенники специально ищут человека, которому трудно отказать. При этом аферисты часто прибегают к психологическим уловкам и манипуляциям.
— Далее завязывается диалог, который провоцирует дальнейшие действия вплоть до перечисления личных средств аферистам, — отметила Малинская.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.