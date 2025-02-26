Частный дом вспыхнул в Ростове-на-Дону, огнем охвачено 100 кв. метров

Частный дом вспыхнул на территории Нахичевани в Ростове-на-Дону. К этой моменту горение уже локализовали, но еще не потушили, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
— Вызов поступил в 16:32, горит одноэтажный частный дом на 2-й Пролетарской, 44. В 16:46 объявили локализацию огня на 100 кв. метрах, — прокомментировали в МЧС.
Информация о пострадавших в пресс-службу экстренного ведомства не поступала. Добавим, видео пожара уже появилось в соцсетях. Судя по съемке, пламя охватило кровлю жилой постройки.
Напомним, ранее двое детей осиротели после пожара в частном доме в Волгодонске.