Казанец получил срок за производство 10 килограммов наркотиков в собственной лаборатории

Как установил суд, казанец, действуя в составе организованной группы, получил прекурсоры и лабораторное оборудование, перевез их и организовал в дачном доме нарколабораторию. С июля по октябрь 2023 года он изготовил свыше 9,5 кг наркотиков и их смесь с прекурсором массой более 2 кг.