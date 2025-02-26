Расследование дела о теракте в «Крокус Сити Холл» завершено

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024. Перед началом концерта рок-группы «Пикник» неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и открыли стрельбу. Они вели беспорядочный огонь по зрителям и работникам. Террористы подожгли здание концертной площадки зажигательной смесью. По данным Минздрава РФ, в теракте погибли 145 человек. По делу о теракте было арестовано 12 человек, в том числе непосредственные исполнители, которые пытались скрыться от следствия, добраться до границы с Украиной и попасть на ее территорию.