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Расследование дела о теракте в «Крокус Сити Холл» завершено

МОСКВА, 26 фев — РАПСИ. Военный суд рассмотрит дело о теракте в «Крокус Сити Холл», пострадавшие могут обратиться за бесплатной юридической помощью, сообщили РАПСИ в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ.

Источник: YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

«На данный момент расследование по первому делу — о теракте (ст. 205 УК РФ) — завершено. Все пострадавшие признаны потерпевшими, а виновники — ответчиками по гражданским искам. Дело будет рассматриваться военным судом, что стандартно для дел этой категории», — говорится в сообщении.

По второму делу — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — расследование продолжается. В рамках дела проводится пожарно-техническая экспертиза, которая должна установить наличие или отсутствие вины. Все пострадавшие автоматически признаны потерпевшими по обоим делам. Следственные органы направили уведомления по домашним адресам потерпевших.

В ФПА РФ оказывают бесплатную юридическую помощь пострадавшим в «Крокус Сити Холл». Подробная инструкция для них размещена на сайте помощи Сrocushelp.ru. Каждый, кого коснулась эта трагедия, может оставить на сайте заявку на бесплатную консультацию адвоката.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024. Перед началом концерта рок-группы «Пикник» неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и открыли стрельбу. Они вели беспорядочный огонь по зрителям и работникам. Террористы подожгли здание концертной площадки зажигательной смесью. По данным Минздрава РФ, в теракте погибли 145 человек. По делу о теракте было арестовано 12 человек, в том числе непосредственные исполнители, которые пытались скрыться от следствия, добраться до границы с Украиной и попасть на ее территорию.