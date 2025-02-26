Расследование дела о теракте в «Крокус Сити Холл» завершено

«На данный момент расследование по первому делу — о теракте (ст. 205 УК РФ) — завершено. Все пострадавшие признаны потерпевшими, а виновники — ответчиками по гражданским искам. Дело будет рассматриваться военным судом, что стандартно для дел этой категории», — говорится в сообщении.
По второму делу — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — расследование продолжается. В рамках дела проводится пожарно-техническая экспертиза, которая должна установить наличие или отсутствие вины. Все пострадавшие автоматически признаны потерпевшими по обоим делам. Следственные органы направили уведомления по домашним адресам потерпевших.
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Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024. Перед началом концерта рок-группы «Пикник» неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и открыли стрельбу. Они вели беспорядочный огонь по зрителям и работникам. Террористы подожгли здание концертной площадки зажигательной смесью. По данным Минздрава РФ, в теракте погибли 145 человек. По делу о теракте было арестовано 12 человек, в том числе непосредственные исполнители, которые пытались скрыться от следствия, добраться до границы с Украиной и попасть на ее территорию.