Московский суд оставил бывшего вице-премьера Башкирии Марзаева под арестом

Басманный райсуд Москвы оставил под стражей бывшего вице-премьера Башкирии Алана Марзаева. В СИЗО экс-чиновник останется до 30 мая. Об этом со ссылкой на пресс-службу инстанции сообщило издание «РБК Уфа».
Напомним, Марзаева обвиняют во взяточничестве. По версии следствия, за 37 млн рублей он должен был покровительствовать строительной компании при заключении контрактов. Посредником при передаче денежных средств был бывший глава регионального Минтранса Александр Клебанов.
Марзаева задержали осенью 2024 года.
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