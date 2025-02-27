В Татарстане при пожаре в доме погибли женщина и ребенок

КАЗАНЬ, 26 фев — РИА Новости. Женщина и двухлетняя девочка погибли при пожаре в одной из квартир четырехэтажного дома в городе Чистополь в Татарстане, сообщает ГУМЧС России по республике.
«Возгорание произошло в квартире четырехэтажки в городе Чистополь. Сотрудники МЧС России вывели на улицу 18-летнюю девушку и трехлетнего мальчика. К сожалению, 37-летняя женщина и двухлетняя девочка погибли», — говорится в сообщении.
Пожар на 40 «квадратах» ликвидировали 12 специалистов и три единицы техники МЧС России. Причина пожара уточняется.
Как уточняет следственное управление СК РФ по Татарстану, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». В настоящее время произведен осмотр места пожара, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.