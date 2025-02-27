В Татарстане при пожаре в доме погибли женщина и ребенок

Как уточняет следственное управление СК РФ по Татарстану, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». В настоящее время произведен осмотр места пожара, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.