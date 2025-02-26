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На стройке под Калининградом упал подъемный кран, есть пострадавшие

КАЛИНИНГРАД, 26 фев — РИА Новости. Два человека пострадали при падении подъемного крана на стройке в Пионерском под Калининградом, региональный СК начал доследственную проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: © РИА Новости

По предварительной информации, на строительной площадке по улице Рабочей в Пионерском произошло падение подъемного крана, в результате чего пострадали 32-летний стропальщик и 35-летний крановщик, рабочие госпитализированы с различными травмами.

«В Пионерском следователи регионального управления Следственного комитета выясняют обстоятельства травмирования рабочих на строительном объекте.. В настоящее время следователями регионального управления Следственного комитета производится осмотр места происшествия, детально устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Свою проверку начала и прокуратура Калининградской области. Надзорным ведомством будет дана оценка исполнения федерального законодательства.