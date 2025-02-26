На стройке под Калининградом упал подъемный кран, есть пострадавшие

По предварительной информации, на строительной площадке по улице Рабочей в Пионерском произошло падение подъемного крана, в результате чего пострадали 32-летний стропальщик и 35-летний крановщик, рабочие госпитализированы с различными травмами.
«В Пионерском следователи регионального управления Следственного комитета выясняют обстоятельства травмирования рабочих на строительном объекте.. В настоящее время следователями регионального управления Следственного комитета производится осмотр места происшествия, детально устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.
Свою проверку начала и прокуратура Калининградской области. Надзорным ведомством будет дана оценка исполнения федерального законодательства.