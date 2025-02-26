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В Башкирии двое мужчин на снегоходах пропали в лесу в −20 градусов

Двое 54-летних мужчин были найдены за водопадом Атыш в Белорецком районе.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии пропали двое мужчин в возрасте 54 лет. Они намеревались порыбачить недалеко от деревни Михайловки Архангельского района, однако домой они не приехали даже в два часа ночи. Обеспокоенные семьи позвонили спасателям и рассказали о случившемся.

На поиски мужчин отправились сотрудники МЧС и волонтеры. Они быстро обнаружили автомобили пропавших и по следам двух снегоходов пошли дальше. На улице было около −20 градусов и медлить было нельзя.

Найти рыбаков удалось за водопадом Атыш. Оказалось, что у мужчин сломались снегоходы, а связи совсем не было.

— Потерявшихся осмотрели на месте, в медицинской помощи они не нуждались. После чего их сопроводили до автомобилей, — рассказали в МЧС.

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