В Башкирии двое мужчин на снегоходах пропали в лесу в −20 градусов

В Башкирии пропали двое мужчин в возрасте 54 лет. Они намеревались порыбачить недалеко от деревни Михайловки Архангельского района, однако домой они не приехали даже в два часа ночи. Обеспокоенные семьи позвонили спасателям и рассказали о случившемся.
На поиски мужчин отправились сотрудники МЧС и волонтеры. Они быстро обнаружили автомобили пропавших и по следам двух снегоходов пошли дальше. На улице было около −20 градусов и медлить было нельзя.
Найти рыбаков удалось за водопадом Атыш. Оказалось, что у мужчин сломались снегоходы, а связи совсем не было.
— Потерявшихся осмотрели на месте, в медицинской помощи они не нуждались. После чего их сопроводили до автомобилей, — рассказали в МЧС.
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