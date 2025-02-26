В Башкирии двое мужчин на снегоходах пропали в лесу в −20 градусов

В Башкирии пропали двое мужчин в возрасте 54 лет. Они намеревались порыбачить недалеко от деревни Михайловки Архангельского района, однако домой они не приехали даже в два часа ночи. Обеспокоенные семьи позвонили спасателям и рассказали о случившемся.