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Почти две тысячи жительниц Башкирии ждут процедуру ЭКО

Известно, сколько женщин смогут забеременеть с помощью ЭКО в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, сколько жительниц Башкирии ждут процедуру бесплатного искусственного оплодотворения. По информации регионального Минздрава, на 25 февраля в очереди на ЭКО стояли 1 963 женщины.

Всем жительницам Башкирии сделают процедуру поо ОМС. Так, 490 женщин числятся в списке на криоперенос эмбрионов. При этой процедуре для оплодотворения используются замороженные эмбрионы.

По информации UfaTime.ru, 400 женщин должны получить свои квоты до 17 марта.

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