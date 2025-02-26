Почти две тысячи жительниц Башкирии ждут процедуру ЭКО

Стало известно, сколько жительниц Башкирии ждут процедуру бесплатного искусственного оплодотворения. По информации регионального Минздрава, на 25 февраля в очереди на ЭКО стояли 1 963 женщины.
Всем жительницам Башкирии сделают процедуру поо ОМС. Так, 490 женщин числятся в списке на криоперенос эмбрионов. При этой процедуре для оплодотворения используются замороженные эмбрионы.
По информации UfaTime.ru, 400 женщин должны получить свои квоты до 17 марта.
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