В Цимлянске водитель иномарки сбил ребенка

По предварительной информации ведомства, водитель «Чанган Юни К» двигался возле дома № 56/1. Неожиданно на проезжую часть вышел ребенок. Водитель не успел вовремя притормозить и сбил пешехода. Установлено, что мальчик пересекал проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте.