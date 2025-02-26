В Цимлянске водитель иномарки сбил ребенка

В Цимлянске водитель легковушки сбил ребенка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. ДТП произошло 25 февраля в 8:39 утра на улице Свердлова.
По предварительной информации ведомства, водитель «Чанган Юни К» двигался возле дома № 56/1. Неожиданно на проезжую часть вышел ребенок. Водитель не успел вовремя притормозить и сбил пешехода. Установлено, что мальчик пересекал проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте.
В результате столкновения пешеход получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая разовая медицинская помощь.
В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств.