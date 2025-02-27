Волгоградского генерала Попова хотят отправить в СИЗО

Напомним, в настоящее время в Тамбовском гарнизонном военном суде идет процесс по обвинению Ивана Попова в хищении металлоконструкций. На последнем заседании в суде выступили пятеро офицеров, прапорщиков и солдат 58-ой армии. Они опровергли доводы следствия, что металлоконструкции не нужны были для устройства защитных сооружений на фронте, а также якобы, что они были похищены.