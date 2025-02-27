Волгоградского генерала Попова хотят отправить в СИЗО

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС, ходатайство об изменении меры пресечения Попову с домашнего ареста на заключение под стражу связано с нарушениями условий домашнего ареста. Суд может рассмотреть ходатайство уже 27 февраля.
Напомним, в настоящее время в Тамбовском гарнизонном военном суде идет процесс по обвинению Ивана Попова в хищении металлоконструкций. На последнем заседании в суде выступили пятеро офицеров, прапорщиков и солдат 58-ой армии. Они опровергли доводы следствия, что металлоконструкции не нужны были для устройства защитных сооружений на фронте, а также якобы, что они были похищены.
Ранее в суде показания дали порядка 20 командиров воинских частей, они также выступили на стороне генерала. Также власти Запорожской области официально отказались признавать себя потерпевшей стороной по уголовному делу, так как никакого ущерба региону не было причинено.
Сам генерал на суде заявлял, что его место в окопе, однако приказ туда направляться ему не поступал.