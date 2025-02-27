Житель Приморско-Ахтарска подозревается в убийстве супруги

Согласно версии следствия, вечером 23 февраля 2025 года подозреваемый и его супруга находились в хуторе Курчанском на улице Красной, где между ними произошла ссора из-за того, что женщина не хотела идти домой. Во время конфликта мужчина несколько раз ударил ее по лицу и ушел. Через некоторое время он вернулся и помог жене добраться до дома. На следующее утро фигурант обнаружил супругу мертвой. Его родственники вызвали сотрудников скорой медицинской помощи и правоохранителей.