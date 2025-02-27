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Пенсионерка из Сызрани перевела аферистам 3 млн рублей

В ситуации теперь разбирается полиция.

69-летняя женщина была уверена, что помогает силовикам бороться с преступниками, отмечают в региональном ГУ МВД.

Неизвестный позвонил пенсионерке и представился правоохранителем, после чего стал стращать выдумкой о том, что с ее счета кто-то пытается перевести средства преступникам. Он убедил ее перевести деньги на специальный счет, чтобы помешать злоумышленникам.

Мошенник даже прислал ей снимок своего «удостоверения» и пообещал вернуть средства после задержания злоумышленников. Пенсионерка поверила ему и перевела 3 млн рублей. Только спустя время она поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в МВД.