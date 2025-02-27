Пенсионерка из Сызрани перевела аферистам 3 млн рублей

Неизвестный позвонил пенсионерке и представился правоохранителем, после чего стал стращать выдумкой о том, что с ее счета кто-то пытается перевести средства преступникам. Он убедил ее перевести деньги на специальный счет, чтобы помешать злоумышленникам.