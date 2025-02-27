В Калининграде задержали поджигателей вышки сотовой связи

«УФСБ России по Калининградской области выявлена и пресечена противоправная деятельность граждан России… В ходе проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемые, действуя по заданию неустановленного лица в интересах Украины, намеревались осуществить поджог электропитающего оборудования базовой станции сотовой связи», — говорится в сообщении.