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В Калининграде задержали поджигателей вышки сотовой связи

В Калининграде задержали подозреваемых в попытке поджога вышки сотовой связи.

Источник: © РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 26 фев — РИА Новости. Подозреваемые в попытке поджога по заданию Украины вышки сотовой связи задержаны в Калининграде, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

«УФСБ России по Калининградской области выявлена и пресечена противоправная деятельность граждан России… В ходе проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемые, действуя по заданию неустановленного лица в интересах Украины, намеревались осуществить поджог электропитающего оборудования базовой станции сотовой связи», — говорится в сообщении.

По указанному факту следственным отделом УФСБ России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 281 УК РФ (Диверсия).

В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств и причин совершения указанной противоправной деятельности.

ФСБ