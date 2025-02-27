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О состоянии избитого в Семее ребёнка сообщили врачи

Стало известно о характере травм, которые получил избитый подростами ребёнок в Семее, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

Мальчик Б. А., 2013 года, осмотрен 23 февраля в приёмном покое госпиталя Медицинского университета Семей. Своевременно оказаны медицинская, психологическая помощь ребёнку. Проведено обследование. Диагноз: Закрытая черепно-мозговая травма, гематома волосистой части головы, затылочной области, множественные подкожные гематомы нижних конечностей.

сообщили в Управлении здравоохранения области Абай

Состояние ребенка относительно удовлетворительное. Мальчику проведены необходимые диагностические обследования.

Угрозы жизни нет. Оказана полная врачебно-психологическая помощь по месту прикрепления пациента. На данный момент он находится на динамическом наблюдении у врачей: педиатра, травматолога, невролога.

отметили в ведомстве

Инцидент произошёл 22 февраля. Подростки издевались над ребёнком — пинали, прыгали на нём, снимали всё это на видео. Жуткие кадры появились в соцсетях.

Пострадавший находится в специализированном центре под наблюдением специалистов.

В Семее состоялось заседание комиссии по защите прав несовершеннолетних. Принято решение о направлении всех участников инцидента в специализированную школу для детей с девиантным поведением с целью коррекции и работы с психологами в условиях временной изоляции. Вынесено решение о лишении родительских прав в отношении трёх родителей, прекращено одно опекунство над двумя детьми.

здоровье