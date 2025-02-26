Ребенок и двое взрослых пострадали при обстреле Горловки

С начала месяца Горловка несколько раз подверглась атакам ВСУ. 12 февраля мэр Иван Приходько сообщал, что ВСУ атаковали город 12 раз. При обстрелах были ранены 13 мирных жителей, среди них — два подростка. 9 февраля при атаке со стороны ВСУ на Горловку пострадала женщина. Тогда же было повреждено шесть жилых домостроений в Никитовском, Центрально-Городском и Калининском районах города.