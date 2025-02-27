В Пермском крае ищут 10-летнего мальчика, который не вернулся из школы

Жители Соликамска Пермского края ищут в ночь на 27 февраля 10-летнего мальчика в чёрной куртке, который вышел из школы и не вернулся домой, сообщается в группе «Подслушано Соликамск!» в соцсети.
В 1:30 брат пропавшего ребёнка рассказал сайту perm.aif.ru, что он до сих пор не найден.
По словам родных мальчика, в последний раз его видели в 16:00, когда он покидал школу № 1 в третьем микрорайоне Соликамска. До дома ребёнок так и не дошел. Друзья семьи пропавшего мальчика сообщают, что не могут до него дозвониться: «Абонент временно недоступен».
«Любая информация будет полезной. Может, кто-то видел его? Если вы сейчас на улице, пройдите по дворам, посмотрите!» — пишут родственники ребенка в соцсети.