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В Пермском крае ищут 10-летнего мальчика, который не вернулся из школы

В последний раз его видели 26 февраля около 16:00.

Источник: Freepik

Жители Соликамска Пермского края ищут в ночь на 27 февраля 10-летнего мальчика в чёрной куртке, который вышел из школы и не вернулся домой, сообщается в группе «Подслушано Соликамск!» в соцсети.

В 1:30 брат пропавшего ребёнка рассказал сайту perm.aif.ru, что он до сих пор не найден.

По словам родных мальчика, в последний раз его видели в 16:00, когда он покидал школу № 1 в третьем микрорайоне Соликамска. До дома ребёнок так и не дошел. Друзья семьи пропавшего мальчика сообщают, что не могут до него дозвониться: «Абонент временно недоступен».

«Любая информация будет полезной. Может, кто-то видел его? Если вы сейчас на улице, пройдите по дворам, посмотрите!» — пишут родственники ребенка в соцсети.