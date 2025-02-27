В Пермском крае ищут 10-летнего мальчика, который не вернулся из школы

По словам родных мальчика, в последний раз его видели в 16:00, когда он покидал школу № 1 в третьем микрорайоне Соликамска. До дома ребёнок так и не дошел. Друзья семьи пропавшего мальчика сообщают, что не могут до него дозвониться: «Абонент временно недоступен».