В Киеве на фоне тревоги с воздуха произошли взрывы

Взрывы произошли в украинской столице, информирует издание «Общественное».
«В Киеве звучат взрывы», — рассказали журналисты.
В городе объявили воздушную тревогу. По данным министерства цифровой трансформации Украины, сирены включены с 00:15 мск.
Кроме того, тревога с воздуха звучит в Киевской области, а также в Николаевской, Полтавской и Черкасской областях.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось о серии взрывов в Одесской области.