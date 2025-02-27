В Акмолинской области раскрыли убийство восьмилетней давности

Преступление произошло в октябре 2017 года в поселке Аршалы. Тогда было обнаружено тело 78-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве оперативники задержали 16-летнего местного жителя, однако в тот момент доказательной базы оказалось недостаточно, и дело оставалось нераскрытым более семи лет.
Решающий поворот в расследовании произошел в декабре 2024 года. Полицейские задержали теперь уже 23-летнего мужчину при попытке пересечь границу Казахстана в Костанайской области. Суд санкционировал взятие у него образцов крови для проведения судебно-молекулярной экспертизы. По результатам анализа было установлено, что биологический материал, найденный на рукоятке орудия убийства, принадлежит именно ему.
21 февраля 2025 года сотрудники управления криминальной полиции при координации прокуратуры Акмолинской области задержали подозреваемого в Темиртау. Он помещен в изолятор временного содержания, а досудебное расследование продолжается. Правоохранительные органы проводят дополнительные следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств преступления.