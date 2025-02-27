В Акмолинской области раскрыли убийство восьмилетней давности

Решающий поворот в расследовании произошел в декабре 2024 года. Полицейские задержали теперь уже 23-летнего мужчину при попытке пересечь границу Казахстана в Костанайской области. Суд санкционировал взятие у него образцов крови для проведения судебно-молекулярной экспертизы. По результатам анализа было установлено, что биологический материал, найденный на рукоятке орудия убийства, принадлежит именно ему.