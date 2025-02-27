Суд в Москве заочно приговорил россиянина к колонии за фейки про армию

Александр Закондраев признан виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС России и приговорен к лишению свободы на восемь лет и шесть месяцев. Кроме того, суд запретил осужденному в течение четырех лет и шести месяцев администрировать интернет-сайты.