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Суд в Москве заочно приговорил россиянина к колонии за фейки про армию

Суд Москвы вынес россиянину заочный приговор за публикацию в социальной сети «ВКонтакте» постов с фейками про Вооруженные силы Российской Федерации. Об этом РИА Новости сообщили в Гагаринском районном суде столицы.

Источник: AP 2024

Александр Закондраев признан виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС России и приговорен к лишению свободы на восемь лет и шесть месяцев. Кроме того, суд запретил осужденному в течение четырех лет и шести месяцев администрировать интернет-сайты.

Закондраев покинул территорию России до вынесения приговора, он объявлен в международный розыск.

В приговоре указывается, что подсудимый, руководствуясь мотивами политической ненависти к действующей власти и негативно относясь к целям и задачам специальной военной операции (СВО), сознательно вводил в заблуждение своими постами неограниченное количество граждан.

26 февраля сообщалось, что суд в Хабаровске приговорил журналиста Сергея Мингазова к штрафу в 700 тыс. рублей за распространение фейков о действиях российской армии.