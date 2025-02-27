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В связи со стрельбой у здания суда на западе ФРГ задержали двух человек

БЕРЛИН, 27 февраля. /ТАСС/. Полиция задержала двух подозреваемых в стрельбе в центре города Билефельд (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) на западе Германии. Об этом сообщил портал Focus Online.

Источник: РИА "Новости"

По его информации, поиски третьего подозреваемого продолжаются. Однако причастность двух задержанных к преступлению пока не установлена. Кроме того, было обнаружено возможное орудие преступления. По данным полиции, в результате инцидента пострадали четыре человека. Они находятся в больнице.

В среду неизвестный открыл стрельбу в Билефельде неподалеку от здания суда. Инцидент произошел во время слушания по делу об убийстве профессионального боксера Бесара Нимани. До сих пор не установлено, сколько человек участвовало в произошедшем.

Обвиняемым в деле об убийстве спортсмена проходит Хюсейн Аккурт, который был задержан в июне 2024 года в Брюсселе. Два его предполагаемых сообщника по-прежнему находятся в бегах.