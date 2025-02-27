В связи со стрельбой у здания суда на западе ФРГ задержали двух человек

По его информации, поиски третьего подозреваемого продолжаются. Однако причастность двух задержанных к преступлению пока не установлена. Кроме того, было обнаружено возможное орудие преступления. По данным полиции, в результате инцидента пострадали четыре человека. Они находятся в больнице.