Житель Грайворона погиб при атаке беспилотника ВСУ

Ещё один мужчина получил множественные осколочные ранения головы, спины, рук и ног. Бригада СМП доставляет пострадавшего в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Информация о последствиях уточняется, добавил Гладков.