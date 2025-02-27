Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заброшенный барак горел в Хабаровске

Пожар произошел на проспекте 60-летия Октября.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске на проспекте 60-летия Октября загорелся нежилой деревянный барак. Огонь повредил комнату на первом этаже и частично стену. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Пожарных вызвали очевидцы. Горела одна из комнат и часть стены. Огонь быстро потушили, пострадавших нет.

«В Хабаровске пожарные также тушили частный дом на улице Кишиневской. В нем загорелись крыша, кухня и жилая комната. Площадь возгорания составила 80 квадратов», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Специалисты Госпожнадзора проводят проверку. Причины пожаров устанавливаются.

пожары