Заброшенный барак горел в Хабаровске

В Хабаровске на проспекте 60-летия Октября загорелся нежилой деревянный барак. Огонь повредил комнату на первом этаже и частично стену. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Пожарных вызвали очевидцы. Горела одна из комнат и часть стены. Огонь быстро потушили, пострадавших нет.
«В Хабаровске пожарные также тушили частный дом на улице Кишиневской. В нем загорелись крыша, кухня и жилая комната. Площадь возгорания составила 80 квадратов», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Специалисты Госпожнадзора проводят проверку. Причины пожаров устанавливаются.