Уголовное дело о массовом отравлении посетителей бургерной в Приморье передано в суд

А началось всё с того, что с 4 по 10 февраля обвиняемая, принимая поставку продуктов для кафе, для сокращения расходов и, соответственно, увеличения прибыли не стала устанавливать и определять сроки годности продукции и проводить контроль её качества. Результатом такой экономии стало массовое заболевание клиентов кишечной инфекцией, 61 человека госпитализировали. В числе отравившихся некачественными соусами и куриными наггетсами были и дети. (Прокуратура сообщала о 67 заболевших, из которых 40 пациентов — несовершеннолетние). В указанной продукции была обнаружена сальмонелла.