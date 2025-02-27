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Уголовное дело о массовом отравлении посетителей бургерной в Приморье передано в суд

В Дальнереченске завершено расследование уголовного дела о массовом отравлении клиентов кафе быстрого питания «М-Бургер» в феврале 2024 года, материалы дела в отношении директора заведения Ларисы Музыки переданы в суд, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на управление Следственного комитета по Приморскому краю.

Источник: ДЕЙТА

Предпринимательнице предъявлены обвинения как в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекших массовое заболевание людей, так и в подделке документов — санитарных книжек работников (ч. 1 ст. 236 УК РФ, ч. 1 ст. 327 УК РФ). Причём поддельные медицинские книжки хозяйка кафе предъявила уже в ходе расследования уголовного дела о массовом отравлении, надеясь скрыть от следователей то, что её работники не проходили обязательную для сотрудников общепита медицинскую комиссию.

А началось всё с того, что с 4 по 10 февраля обвиняемая, принимая поставку продуктов для кафе, для сокращения расходов и, соответственно, увеличения прибыли не стала устанавливать и определять сроки годности продукции и проводить контроль её качества. Результатом такой экономии стало массовое заболевание клиентов кишечной инфекцией, 61 человека госпитализировали. В числе отравившихся некачественными соусами и куриными наггетсами были и дети. (Прокуратура сообщала о 67 заболевших, из которых 40 пациентов — несовершеннолетние). В указанной продукции была обнаружена сальмонелла.

Уголовное дело будет рассмотрено в Дальнереченском районном суде. Суд также удовлетворил иск о возмещении морального вреда на сумму более 1 миллиона рублей.