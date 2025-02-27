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Поиски без вести пропавшего Павла Рукавишникова продолжаются в Иркутске

23-летний молодой человек бесследно исчез 10 февраля.

Источник: ГУ МВД

В Иркутске продолжаются поиски 23-летнего Павла Рукавишникова. Как ранее сообщала КП-Иркутск, сестра молодого человека обратилась за помощью в полицию. Рассказала, что ее брат вышел из дома 10 февраля 2025 и отправился на работу в сторону авиазавода, однако до места назначения так и не добрался. Известно, что ранее он не пропадал.

— Последний раз его видели 10 февраля на улице Пржевальского, 83а, откуда он ушел. До настоящего момента его местонахождение неизвестно, — рассказали в региональном МВД.

Ориентировки о пропаже распространяют не только в Иркутской области, но и за ее пределами. Информацию о поисках разместили многие волонтеры, в том числе из Республики Карелии.

Молодого человека не видели с 10 февраля. Фото: «ЛизаАлерт» Иркутской области.

Приметы Павла: на вид около 20−25 лет, рост около 190 сантиметров, волосы темно-русые, карие глаза. Был одет в черную шапку, куртку, серый свитер, джинсы и берцы черного цвета, темно-зеленый шарф.