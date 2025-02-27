Поиски без вести пропавшего Павла Рукавишникова продолжаются в Иркутске

В Иркутске продолжаются поиски 23-летнего Павла Рукавишникова. Как ранее сообщала КП-Иркутск, сестра молодого человека обратилась за помощью в полицию. Рассказала, что ее брат вышел из дома 10 февраля 2025 и отправился на работу в сторону авиазавода, однако до места назначения так и не добрался. Известно, что ранее он не пропадал.