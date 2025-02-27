В Красноярске потребовалась эвакуация 11 жильцов пятиэтажки при пожаре

В Красноярске ночью 26 февраля возникло возгорание в квартире пятиэтажки по Камской в Железнодорожном районе. Дым быстро распространился по подъезду и проник в жилища. Обошлось без пострадавших.
Проснувшиеся жильцы вовремя вызвали пожарных. До их приезда успели эвакуироваться десять человек. Еще один оказался отрезан «дымовой завесой» от выхода на улицу. Его спасли подоспевшие сотрудники МЧС.
Пожар удалось быстро потушить. Огонь успел охватить площадь всего четыре квадратных метра, однако при горении современных материалов произошло сильное задымление в доме. Предварительно, причиной происшествия стало короткое замыкание.