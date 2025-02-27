Силовики на связи: мошенники крадут деньги у пожилых людей

67-летняя жительница поверила звонившему, который представился сотрудником правоохранительных органов, и перевела крупную сумму на указанные счета. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Неизвестный мужчина представился силовиком. Он рассказал, что мошенники уже пытаются перевести с ее счета 105 тысяч рублей на счет человека из недружественной страны. Чтобы защитить деньги, звонивший якобы подключил ее к «специалисту банка». Тот прислал в мессенджере сообщение с реквизитами и инструкцией.
«Пенсионерка сняла 400 тысяч рублей и перевела на указанные счета. После этого собеседники перестали выходить на связь», — рассказали в ОМВД России по району имени Лазо.
Когда женщина осознала, что ее обманули, она обратилась в полицию. Открыто уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество».