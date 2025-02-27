Житель Владивостока пытался запугать соперника игрушечным пистолетом

Напомним, в Приморье утверждено обвинительное заключение в отношении двух жителей Дальнегорска, обвиняемых в покушении на убийство. Установлено, что в мае 2022 года мужчины прибыли во Владивосток, чтобы решить финансовый конфликт с потерпевшим. Подкараулив его у дома № 5 на улице Колесника, они напали на мужчину и нанесли ему не менее 40 ударов массивными деревянными палками по голове и телу.