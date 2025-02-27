Житель Владивостока пытался запугать соперника игрушечным пистолетом

Полиция Владивостока проводит проверку по факту драки, произошедшей в подъезде дома на улице Невельского. Конфликт между 28-летним и 37-летним местными жителями начался с ссоры и перерос в рукоприкладство, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Установлено, что в ходе инцидента один из участников достал предметы, похожие на нож и пистолет, пытаясь запугать оппонента. Полицейские изъяли их и направили на экспертизу, которая показала, что пистолет оказался игрушечным.
Оба мужчины обратились в полицию с заявлениями. Им выданы направления на судебно-медицинское обследование, которое определит степень причинённого вреда.
По факту инцидента продолжается проверка, после которой правоохранители примут законное процессуальное решение.
Напомним, в Приморье утверждено обвинительное заключение в отношении двух жителей Дальнегорска, обвиняемых в покушении на убийство. Установлено, что в мае 2022 года мужчины прибыли во Владивосток, чтобы решить финансовый конфликт с потерпевшим. Подкараулив его у дома № 5 на улице Колесника, они напали на мужчину и нанесли ему не менее 40 ударов массивными деревянными палками по голове и телу.